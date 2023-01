ATONE: Heart of the Elder Tree - Aperçu des combats rythmiques et de l'OST du jeu

Toujours attendu pour le 27 janvier 2023, ATONE: Heart of the Elder Tree revient vers nous ce jour avec un aperçu de son OST, mais également une séquence de combat qui a la particularité de se dérouler à la manière d'un jeu de rythme. Nous vous laissons visionner le tour ci-dessous.

À PROPOS DU JEU

Inspiré de la mythologie nordique, ce RPG de combat rythmique, dessiné à la main et axé sur l'histoire, mêle narration, exploration et musique en un seul voyage. Rencontrez et discutez avec une foule de personnages divers, explorez une version obsédante de Midgard et faites des choix qui influencent votre histoire et sa fin.

Le combat est entièrement basé sur le rythme et s'inspire de titres comme Guitar Hero et Dance Dance Revolution. Naturellement, cela fait de la musique un élément crucial d'ATONE, chaque combat recevant sa propre chanson composée par l'artiste électronique australien Luminist.