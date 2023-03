ATOMIK: RunGunJumpGun s'offre une sortie physique sous le label Super Rare Games

Sorti début 2018 sur l'eShop de la Nintendo Switch, le jeu de plateformes 2D ATOMIK: RunGunJumpGun s'apprête à s'offrir une seconde jeunesse grâce à un partenariat entre ThirtyThree, Good Shepherd et Super Rare Games. Le jeu sera ainsi proposé en version physique à partir du 30 mars 2023 à 19h00 heure Française , avec un total de 4000 unités à disposition des acheteurs sur la boutique en ligne de Super Rare Games.

ATOMIK: RunGunJumpGun est un jeu de plateforme en 2D à vous torturer les neurones, qui vous met entre les mains une arme anti-gravité ultra puissante. Avec sa galerie de personnages complètement dingues, son gameplay tout simple, mais d'une difficulté déconcertante et sa bande-son survoltée, ATOMIK: RunGunJumpGun est un concentré hallucinatoire et assourdissant de félicité plateformesque.

Le maniement à seulement deux boutons est incroyablement simple. Avec le premier bouton, vous tirez vers le bas pour vous propulser dans les airs. Avec le second, vous détruisez tout ce qui se trouve en travers de votre route.

Impossible de s'arrêter dans ce monde à la beauté surréaliste où abondent pièges mortels et obstacles décourageants.

Vous devez constamment alterner entre les deux modes de tir pour manœuvrer dans des niveaux au design soigné, où la mort est une promesse plus qu'une hypothèse. Vous ne pouvez qu'avancer, tirer, sauter et tirer dans cette course folle, pour survivre assez longtemps et périr à nouveau.