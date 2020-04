Atomicrops débarque en mai sur Nintendo Switch

Si l'on devait rapidement décrire ce qu'est Atomicrops, disons que c'est un peu le résultat de ce que donnerait un Harvest Moon sous acide. Se présentant comme un jeu de simulation agricole et d'action de type roguelike, Atomicrops vous demandera de vous occuper d'une des dernières fermes d'une ère post-apocalyptique, tout en faisant votre vie de fermier, et en éliminant les envahisseurs qui s'approcheraient trop près de vos cultures.

Disponible officiellement à compter sur 28 mai sur Nintendo Switch et autres supports, nous vous laissons ci-dessous le trailer de lancement du jeu. Bon visionnage !

Atomicrops est un simulateur d'agriculture avec des mécaniques de roguelike dans lequel vous devez cultiver et défendre la dernière ferme d'un monde post-apocalyptique. Armé d'une houe, d'un seau d'arrosage et d'une arme entièrement automatique, vous cultiverez des plantes ultra-OGM pour nourrir votre ville et faire de gros profits, vous protégerez vos terres des parasites mutants et des bandits, et vous courtiserez et épouserez des citadins pour vous battre et cultiver à vos côtés.