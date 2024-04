ATHENIAN RHAPSODY - Un RPG déjanté annoncé sur Nintendo Switch

Création du développeur Nico Papalia et porté par Top Hat Studios, ATHENIAN RHAPSODY se présente comme une comédie absurde de RPG. Attendu le 14 mai prochain sur Nintendo Switch et supports concurrents, nous vous laissons découvrir son trailer ci-dessous, accompagné d'un communiqué officiel.

Découvrez ce que c'est que d'avoir des allergies et le syndrome de l'intestin irritable en même temps, avec le RPG comique ATHENIAN RHAPSODY qui sortira le 14 mai ! Hommage simultané aux jeux classiques tels que Earthbound, à la comédie absurde et aux livres de contes Créez votre propre aventure.

Réalisé par le développeur solo Nico Papalia avec un accent mis sur la narration pince-sans-rire et le dynamisme, vous explorerez le monde coloré d'Athènes en vous faisant des amis (ou pas), en vous engageant dans des mini-jeux délirants allant de l'haltérophilie au tir sur des insectes, ou en dessinant vos propres patrons à combattre, et en prenant part à des défis atroces tels que "Porter une plume" en voyageant d'une ville à l'autre. Tout cela dans le but d'écrire votre propre Rhapsodie, un souvenir unique et spécial de votre parcours. Les épreuves et les tribulations de votre voyage constituent cette histoire individuelle, qui peut ensuite être partagée en ligne avec d'autres joueurs pour que tout le monde sache à quel point vous êtes un psychopathe !