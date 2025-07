Atelier Ryza Secret Trilogy Deluxe Pack - Ryza revient avec une compilation en 2025 sur consoles Nintendo Switch

Elle est la première alchimiste à avoir eu le droit à ses trois propres opus, elle a donné un élan à sa propre licence, et c'est donc naturellement que KOEI TECMO et GUST viennent d'annoncer la sortie prochaine de Atelier Ryza Secret Trilogy Deluxe Pack qui compilera les 3 opus de l'alchimiste préférée des fans, à savoir :

Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout DX

Atelier Ryza 2 : Les Légendes Oubliées & Le Secret de la Fée DX

Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key DX

Cette compilation promet de se replonger dans les aventures de Reisalin Stout, et de ses amis, mais aussi de découvrir de nouveaux personnages et de nouveaux éléments scénaristiques. La date de sortie de la compilation sera dévoilée à l'occasion d'un livestream spécial dédié à Atelier Ryza Secret Trilogy Deluxe Pack programmé pour le 4 août 2025 à 14h heure française. Il est cependant à noter que ce pack ne sera proposé qu'en version dématérialisé sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et supports concurrents, et que la traduction française du second opus sera visiblement aux abonnés absents.