Atelier Ryza Secret Trilogy Deluxe Pack - Le grand voyage débutera le 13 novembre prochain sur consoles Nintendo Switch

Première alchimiste de la licence à avoir eu le droit à ses trois opus dédiés, Reisalin Stout, plus connue sous le nom de Ryza est de retour pour cette fin d'année avec la compilation de ses 3 aventures, sobrement intitulée Atelier Ryza Secret Trilogy Deluxe Pack. Plus qu'une simple compilation, les 3 opus présents dans cette trilogie bénéficieront d'éléments scénaristiques additionnels, mais aussi de nouveaux personnages et de nouveaux contenus variés. La compilation est attendue au format numérique sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et supports concurrents pour le 13 novembre 2025 . Contrairement à ce qui avait été annoncé lors de sa présentation, le second opus aura bien le droit à ses sous-titres en français. Les opus 1 et 3 quant à eux resteront avec les sous-titres anglais uniquement, comme les opus originaux. En attendant le mois de novembre, nous vous laissons découvrir son trailer de présentation ci-dessous.

Atelier Ryza Secret Trilogy Deluxe Pack fera redécouvrir aux fans les aventures estivales de leur alchimiste préférée, Reisalin Stout, et de ses amis, dans une collection incluant les trois titres composant la série « Secret », qui s’est vendue à plus de 2,5 millions d’exemplaires dans le monde. CeDeluxe Pack proposera du nouveau contenu pour chaque jeu, tels que de nouveaux personnages jouables, chacun possédant des illustrations créées par l’artiste Toridamono, et de nouveaux épisodes écrits par Yashichiro Takahashi, scénariste de la série « Secret ».

Les aventures de Ryza ont débuté en 2019 avec la sortie d’Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout, le 21e titre de la franchise Atelier. Le jeu a présenté aux joueurs une galerie de personnages hauts en couleurs qui se sont lancés dans une quête afin de percer les secrets de leur île. La versionDX du jeu introduira de nouveaux personnages jouables tels qu’Agatha, Kilo et Romy. Les joueurs pourront également découvrir de nouveaux événements se déroulant en parallèle de l’histoire principale, comme la rencontre entre Kilo et Bos dans le Monde Inférieur, ainsi que d’autres événements prenant place entre l’histoire d’Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout DX et celle d’Atelier Ryza 2: Les Légendes Oubliées & le Secret de la Fée DX.

Sorti en 2021, le second jeu dans la série « Secret » se déroule trois ans après le premier et suit Ryza et ses amis alors qu’ils sont confrontés à une décision importante et à de nouveaux secrets à percer tout en cherchant les portes vers le Monde Inférieur. Dans Atelier Ryza 2: Les Légendes Oubliées & le Secret de la Fée DX, les joueurs pourront incarner Empel et Lila, tout en découvrant un nouvel épisode dans lequel les deux compagnons rencontrent Ryza dans la capitale pour l’aider dans son périple alors qu’ils explorent une nouvelle carte.

Initialement sorti en 2023, Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key complète la série « Secret » et emmène les joueurs un an après les événements d’Atelier Ryza 2. Les fans suivront Ryza et ses compagnons dans leur ultime aventure estivale alors qu’ils tentent de sauver leur île et de percer le secret du « Code de l’Univers ». En plus de retrouver des personnages familiers et de rencontrer de nouveaux compagnons, les joueurs pourront également incarner de nouveaux personnages issus d’Atelier Ryza et Atelier Ryza 2, tels que Clifford, Serri et Kilo. La version DXinclura une nouvelle histoire secondaire qui suivra Clifford et Serri après leur séparation avec Ryza. Les deux personnages s’associeront et se lanceront dans une quête pour s’entraider à atteindre leurs objectifs respectifs. Les fans découvriront également de nouveaux événements qui approfondiront la relation entre Kilo et Bos, et pourront également explorer une nouvelle île et ses mystérieuses ruines.

Enfin, tous les jeux proposeront des améliorations et de nouvelles fonctionnalités pour enrichir l’expériences des joueurs, tels que l’ajout d’un mode « Custom Combat » qui leur permettra de choisir le niveau et la combinaison de monstres qu’ils souhaitent affronter. Dans Atelier Ryza 2, Fi suivra et soutiendra Ryza dans son exploration des ruines, l’aidant à trouver des indices, ou restaurant un peu de la vie des membres de l’équipe active en combat. Atelier Ryza 3 introduira une nouvelle monture, la “Wind Beast”, qui récoltera automatiquement les ingrédients durant l’exploration. Les joueurs pourront également profiter de contenu précédemment proposé gratuitement ou payant, tels que des maillots de bain, des cartes, des recettes et bien plus encore. De plus, ceux possédant des données sauvegardées des versions originales de la série « Secret », recevront du contenu exclusif pour les aider à relancer leurs aventures.

Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hiddeout DX et Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key DX proposeront des voix en japonais et des textes uniquement en anglais.

Atelier Ryza 2: Les Légendes Oubliées & le Secret de la Fée proposera des voix en japonais et des textes en anglais et français.