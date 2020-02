Atelier Escha & Logy DX - Découvrez les 30 premières minutes du jeu

Deuxième épisode de la trilogie Dusk, elle-même tirée de la licence Atelier, Atelier Escha & Logy DX : Alchemists of the Dusk Sky est disponible sur Nintendo Switch depuis le 14 janvier . En attendant de pouvoir retrouver dans nos colonnes notre test dédié, nous vous laissons pour commencer une première vidéo de gameplay vous permettant de découvrir les 30 premières minutes du jeu.

Comme vous pourrez le constater, si le titre était déjà pointé du doigt en 2013 pour ses faiblesses techniques, le rendu souffre encore plus du poids des âges en 2020. Quoiqu'il en soit si vous tenez à vous lancer dans l'aventure, nous vous conseillons de commencer au préalable par le premier titre de la trilogie : Atelier Ayesha DX : The Alchemist of Dusk.