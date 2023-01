Caverns of Mars: Recharged - Atari annonce la défense de Mars pour ce printemps sur Nintendo Switch

Toujours dans l'optique de ressortir ses jeux cultes à notre époque actuelle, Atari continue de gonfler son catalogue avec l'annonce de Cavern of Mars: Recharged sur Nintendo Switch et supports concurrents. Attendu dans le courant du printemps 2023 , nous vous laissons découvrir son trailer de présentation ci-dessous.

Dans Caverns of Mars : Recharged, vous êtes chargé de plonger dans le paysage souterrain de la planète rouge, vous enfonçant de plus en plus profondément dans le territoire ennemi jusqu'à ce que le cœur soit atteint. Choisissez de voler en solo ou avec un partenaire coopératif pour foncer à travers les tirs hostiles, traverser les débris et les obstacles, et esquiver les autres obstacles tout en gardant un œil sur les réserves de carburant et de munitions ! Avec des classements mondiaux, bien sûr.