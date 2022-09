Atari Mania - Une explosion de rétro pour la fin de l'année sur Nintendo Switch

Développé par les québécois du studio Illogika, Atari Mania vous propose de plonger dans une expérience rétro avec plus de 150 mini jeux inspirés des classiques de l'Atari. Attendu d'ici la fin de l'année sur Nintendo Switch et supports concurrents, nous vous laissons découvrir son trailer ci-dessous.

Plus qu'une simple explosion du passé, Atari Mania voit des titres bien-aimés fusionnés les uns avec les autres, réimaginés dans des mashups créatifs et amusants à la fois nostalgiques et innovants. Jouez à une sélection de plus de 150 microjeux, chacun basé sur des jeux Atari classiques des années 70 et 80. Grâce à un scénario loufoque, aidez le gardien du coffre-fort à remettre de l'ordre dans cette précieuse collection de l'histoire du jeu vidéo, tout en découvrant un ou deux œufs de Pâques en cours de route !

Les principales caractéristiques d'Atari Mania sont les suivantes :