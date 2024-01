Atari Mania et Mr. Run and Jump + Kombinera débarquent en version physique sur Nintendo Switch

Les amateurs de jeux Atari seront aux anges en 2024 avec l'arrivée de deux nouvelles éditions physiques : Atari Mania et le pack Mr. Run and Jump + Kombinera. Attendus entre février et mars 2024, nous vous laissons découvrir le descriptif des deux jeux ci-dessous. Atari Mania sera disponible sur Nintendo Switch et consoles PlayStation le 15 mars 2024 . Mr. Run and Jump + Kombinera sera disponibles sur les mêmes supports dès le 23 février 2024 .

À propos de Atari Mania : Véritable voyage endiablé à travers l'histoire du jeu vidéo, Atari Mania est une collection de microjeux enveloppée dans un récit rétro hilarant fait d'exploration et de surprises. Vous incarnez le gardien de l'Atari Vault, l'entrepôt des jeux classiques d'Atari. Une nuit, un pixel mort apparaît et tout s'emballe ! Des jeux familiers et bien-aimés commencent à se déformer, à muter et à se combiner dans une série de défis de plus en plus fous. C'est à vous de combattre les pixels et d'autres méchants surprenants, et de rétablir l'ordre dans la chambre forte ! Caractéristiques principales : Mashups déjantés - Plus de 150 microjeux délirants couvrant l'ensemble du catalogue Atari, d'Asteroids à Yars' Revenge.

Excellente exploration - Résolvez des énigmes délicates et utilisez des outils pour progresser dans le Vault et découvrir des easter eggs et trophées Atari.

Un style parfait au pixel près - Une mise à jour visuelle néo-rétro charmante au style classique de l'Atari 2600.

Un délice Chiptune - Une bande-son joyeuse et pleine de musiques entrainantes d'inspiration rétro.