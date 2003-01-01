Asylum - Le jeu d'horreur s'offre une sortie sur Nintendo Switch

SOEDESCO® et le développeur Senscape viennent d'annoncer que leur titre ASYLUM, le jeu méêlant horreur et aventure sera disponible sur Nintendo Switch et supports concurrents suite à l'accueil positif de la version PC. Nous vous laissons visionner le trailer de l'annonce ci-dessous.

ASYLUM est un jeu d'aventure horrifique à l'ambiance pesante, inspiré des romans de H. P. Lovecraft, des films d'horreur de la Hammer et du cinéma d'horreur européen des années 1980. Les joueurs incarnent un ancien patient tourmenté par d'étranges visions, qui explore un hôpital psychiatrique en ruine afin d'en révéler le sombre passé et de reconstituer les pièces d'un mystère aussi inquiétant que fascinant.

Cette expérience d'horreur à la première personne propose environ dix heures de jeu, mêlant exploration immersive, narration environnementale et énigmes captivantes. Plutôt que de miser sur une succession de jump scares, le jeu installe progressivement une tension constante grâce à son atmosphère oppressante, sa bande-son mémorable et un scénario minutieusement élaboré au cours de 15 années de développement.

Caractéristiques principales