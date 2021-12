Astroneer partira à l'assaut de l'espace avec une version physique sur Nintendo Switch

il s'agira d'un des premiers jeux à sortir sur l'eShop de la Nintendo Switch en 2022, ASTRONEER vous invite à un voyage dans l'espace. En plus de cette sortie dématérialisée, Gearbox Publishing, le développeur System Era et Just For Games sont heureux d'annoncer la sortie prochaine en édition physique du jeu d'aventure spatiale sur Nintendo Switch, qui sera disponible dès le 18 février 2022 .

Astroneer a pour théâtre l'Âge intergalactique de la découverte du XXVe siècle : les Astroneers doivent explorer les confins de l'espace, risquant leur vie au cœur d'environnements hostiles dans l'espoir de faire des découvertes inattendues et de comprendre les mystères de l'univers. Au cours de cette aventure, les joueurs peuvent travailler ensemble pour construire des bases personnalisées au sol ou sous terre, créer des véhicules pour explorer un vaste système solaire et utiliser le terrain pour inventer tout ce qu'ils peuvent imaginer. La créativité et l'ingéniosité du joueur sont la clé du succès lors de ces aventures planétaires palpitantes ! Dans Astroneer, vous pouvez : Modeler le sol sous vos pieds comme si vous sculptiez de la glaise.

Explorer et surmonter les dangers de planètes créées avec soin qui peuvent être entièrement déformées et traversées de part en part.

Assembler en un éclair des composants et des objets pour créer des bases et des véhicules.

Jouer en ligne avec vos amis en mode coop 4 joueurs sans contrainte (drop-in/drop-out).

Parcourir le système solaire pour percer ses secrets.

Source : Nintendo