Astral Ascent lance sa campagne Kickstarter

Fruit du studio indépendant français Hibernian Workshop, Astral Ascent est un jeu mêlant plateforme et rogue-lite dans un univers de fantasy, le tout réalisé en pixel-art. Développé pour sortir sur Nintendo Switch, PS4 et Steam, le titre vient de débuter ce jour sa campagne Kickstarter pour tenter de réunir la somme de 30,000€, palier nécessaire à la concrétisation du projet. Outre une sortie sur l'eShop de la Nintendo Switch, une version physique est d'ores et déjà au programme, en collaboration avec Limited Run Games.

Attendu pour le mois de mars 2022 , nous vous laissons découvrir la page Kickstarter du projet si ce dernier vous intéresse, ainsi qu'un descriptif du jeu ci-dessous. A noter qu'une démo est également accessible sur Steam.

Hibernian Workshop, le studio français indépendant à l'origine de Dark Devotion, vient de lancer la campagne Kickstarter pour Astral Ascent, un jeu de plateforme en 2D de type rogue-lite fantasy qui arrivera sur PC et consoles.

Cette campagne montre également un nouveau trailer qui présente les combats de boss exaltants et le monde luxuriant et coloré que les joueurs visiteront au cours de leurs voyages.



Une démo gratuite est également disponible sur Steam, permettant aux joueurs de découvrir cette aventure rogue-lite fantastique, d'apprécier le système de combat, de tester leurs compétences dans un combat de boss et d'explorer l’univers du jeu. Cette démo ne sera qu'un petit aperçu des combats intenses et fluides ainsi que de la richesse du gameplay du jeu.

Hibernian Workshop révèle également aujourd'hui plus de détails sur les boss que les joueurs devront affronter. Au total, il y aura 12 puissants boss mystiques, les Zodiacs, auxquels les joueurs feront face dans des combats trépidants tout en explorant quatre univers uniques.

Aujourd'hui, le studio révèle un nouveau boss, Leo, qui rejoint Virgo et Taurus déjà annoncés.

Leo : Maniant une hache géante à deux mains, Leo fera tout ce qu'il faut pour payer sa mystérieuse dette. Le feu est son élément, de quoi s'attendre à un combat intense.

Virgo : Derrière sa beauté, Virgo cache une personnalité au sang-froid accompagnée de compétences tactiques qui font d'elle un adversaire parfait. Faites attention à ses bracelets magiques.

Taurus : Un guerrier téméraire et explosif qui vous affrontera avec une épée géante à deux mains faite d’énergie. Il vous mettra en pièces pour le simple plaisir de s'amuser.

Chaque combat de boss nécessitera une approche stratégique pour atteindre la victoire. Apprendre quelle est leur stratégie de combat, dompter vos compétences et découvrir leurs faiblesses sera la clé pour gagner le respect de ces 12 féroces guerriers. Leurs attaques uniques et leurs capacités spéciales rendront chaque combat unique, exigeant et intense.

L'exploration et la rejouabilité seront également des éléments clés et les fans de rogue-lite pourront apprécier un monde mystérieux peuplé d'ennemis, d'amis et de secrets. Les héros voyageront à travers des paysages gigantesques conçus à la main à base de superbes illustrations et d’animations artisanales, tout en déroulant des histoires dans un univers riche et profond.