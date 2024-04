Astor: Blade of the Monolith - Un voyage épique se prépare pour fin mai sur Nintendo Switch

Le développeur indépendant C2 Game Studio est de retour avec de nouvelles informations sur son Action-RPG à la troisième personne Astor: Blade of the Monolith. Plus précisément, c'est un nouveau trailer qui a été offert aux joueurs avec notamment la date de sortie du jeu sur Nintendo Switch et supports concurrents. La sortie est désormais calée au 30 mai 2024. En attendant, nous vous laissons découvrir ledit trailer ci-dessous.

Explorez la vibrante planète Gliese, autrefois habitée par une race ancienne, et aujourd'hui le foyer de leurs créations sensibles - les Diokek. Après la disparition des anciens, les Diokek ont vécu en paix jusqu'à ce que des créatures malveillantes, les Hiltsik, commencent à faire des ravages dans leurs colonies. Face à la menace d'une force plus sinistre, Astor, un jeune guerrier diokek, doit traverser Gliese pour élucider la mystérieuse disparition de ses créateurs il y a des milliers d'années, pensant qu'ils ont peut-être laissé derrière eux la clé de leur salut.

Inspiré par Devil May Cry, Bayonetta et The Legend of Zelda, Astor : Blade of the Monolith propose des mécanismes de combat redoutables et une exploration merveilleuse. Apprenez de nouvelles attaques, capacités et combos, utilisez le pouvoir runique pour invoquer de puissantes constructions au combat et collectionnez des armes légendaires tout en écrasant des hordes d'ennemis.