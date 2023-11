ASTLIBRA Revision s'offre une sortie cette semaine sur Nintendo Switch

Proposé par Whisper Games et ayant fait très forte impression lors de sa sortie PC, le RPG ASTLIBRA Revision s'apprête à sortir sur l'eShop de la Nintendo Switch. Attendu pour le 16 novembre 2023, il est proposé avec un bonus de précommande de -20%, faisant tomber le jeu à 16,79€ au lieu de 20,99€. Nous vous laissons découvrir son trailer de lancement ci-dessous.

Voyagez à travers des mondes inconnus

Explorez un monde vaste, dangereux et magnifique. Réparti en plusieurs chapitres, rejoignez le protagoniste et Karon, son compagnon, un oiseau parlant, alors qu'ils affrontent le temps et le destin.

Retour à l'âge d'or des JRPG, avec des jeux d'action à défilement latéral

Tranchez, écrasez, poussez d'innombrables ennemis tout en accumulant de l'endurance pour de puissantes compétences de possession, qui suffisent à faire fondre tout ce qui vous bloque le chemin, y compris d'énormes boss qui peuvent occuper la moitié de l'écran, voire plus. Combattez agressivement tout en pensant stratégiquement, prenez toujours l'équipement le plus fiable et choisissez les compétences les mieux adaptées pour faire face à des circonstances en constante évolution.

Combattez des boss dignes d'un dieu

Affrontez des boss féroces tout au long de l'histoire, chacun avec ses propres attaques et défis. L'amélioration des capacités et l'acquisition de nouvelles compétences sont essentielles pour terminer chaque combat et progresser dans l'histoire du protagoniste.

Plusieurs façons de construire votre personnage

Un guerrier maîtrisant le combat à distance avec des arcs et lançant des couteaux ? Un mage qui écrase les ennemis avec son bâton tout en lançant de la magie ? Jouez-le à votre manière. Gagner de l'expérience pour monter en niveau, collecter de la force pour grandir, forger et maîtriser l'équipement pour ouvrir plus d'options tactiques.

Combat et histoire, pourquoi choisir quand vous pouvez profiter des deux

14 ans de développement et plus d'un an de révision, KEIZO, concepteur indépendant primé, s'est donné à fond dans ce travail. L'intrigue ne cesse de s'enrichir au fur et à mesure que les personnages évoluent dans un monde en perpétuelle expansion. Des thèmes classiques comme le voyage dans le temps et des tonnes de révélations sur l'intrigue sont tous personnalisés selon le style du concepteur. Dans ASTLIBRA, les éléments de l'histoire sont souvent transformés en mécanismes de jeu. Par exemple, votre âme sœur Karon est bien plus qu'un acolyte avec lequel vous pouvez converser.

Une fin de partie fructueuse avec encore plus de défis à relever

Avec 6 options de difficulté, toutes sortes de joueurs peuvent profiter du système de combat à leur propre rythme, mais personne ne peut terminer tous ces contenus avec désinvolture - même après avoir « battu » le jeu, le Post-scriptum après le chapitre final fournira une histoire supplémentaire, une nouvelle aventure et un nouveau système, exploitant le potentiel des compétences, de l’équipement, ainsi que votre imagination.