Astérix & Obélix - Mission Babylone est disponible sur Nintendo Switch

Microids a la Gaule en héritage depuis que le studio s'occupe de la licence Astérix au format vidéoludique. Dernier opus en date, Astérix & Obélix : Mission Babylone, le tout nouveau périple haut en couleur signé Balio Studio, est enfin disponible sur Nintendo Switch et supports concurrents. Nous vous laissons découvrir nos deux moustachus préférés via le trailer dédié ci-dessous.

Cette fois, direction l’Orient ! Nos héros quittent leur paisible Armorique pour une mission capitale aux confins de l’Empire Parthe, un royaume légendaire menacé par les ambitions de César. Leur objectif ? Sauver le roi Monipehni, victime d’un terrible poison concocté par l’infâme mage Embrouillahmini. Pour cela, Astérix et Obélix devront voyager à travers des terres mystérieuses, collecter les ingrédients d’un antidote… et, bien sûr, mettre une bonne raclée à quelques cohortes de Romains un peu trop sûrs d’eux.

Un jeu de plateformes riche en action, de rires et d’exotisme

Astérix & Obélix : Mission Babylone met l’accent sur le plaisir de jouer à deux, grâce à un mode coopération locale pensé pour profiter pleinement de la complémentarité entre nos deux célèbres Gaulois. Mais que l’on joue en solo ou en duo, l’expérience reste pleinement accessible et généreuse : chaque joueur pourra s’en donner à cœur joie pour terrasser les légionnaires, déjouer les pièges et progresser à travers un contenu riche et varié.

Le jeu propose quatre mondes inédits, entièrement imaginés pour ce nouvel opus, avec chacun leur ambiance visuelle, leurs mécaniques de gameplay et leurs défis spécifiques. Des paysages orientaux baignés de soleil aux recoins mystérieux de Babylone, les environnements regorgent de détails dépaysants et de clins d’œil à la BD.

Entre combats dynamiques, boss spectaculaires, niveaux rejouables et secrets bien dissimulés, l’expérience promet d’être aussi divertissante qu’explosive. Le tout porté par un ton résolument drôle et irrévérencieux, fidèle à l’univers emblématique d’Astérix.

À propos de Astérix & Obélix : Mission Babylone