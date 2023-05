Asterix & Obelix: Heroes annoncé sur Nintendo Switch

Astérix et Obélix vont bientôt repartir pour de nouvelles aventures, et cette fois-ci sous le label NACON (BigBen). NACON vient en effet d'annoncer la signature d'un accord d'édition et de distribution avec Jumpgate AB et Les Éditions Albert René pour un tout nouveau jeu dénommé Asterix & Obelix: Heroes. S'éloignant des genres aventure / plateforme / action dont nous avions été habitués pour la licence, Astérix & Obélix : Héros est un jeu de cartes aux mécaniques RPG dans lequel les joueurs rassemblent leurs héros gaulois préférés et se préparent à attaquer les Romains. Au cours de l'aventure, les joueurs gagnent de nouvelles cartes aux caractéristiques uniques et participent aux défis et aux événements qui se déroulent sur la carte. Les fans de la franchise seront ravis de redécouvrir les lieux, les personnages et le style artistique emblématiques des différentes aventures d'Astérix au fil des ans. Attendu pour la fin de l'année 2023 sur Nintendo Switch et supports concurrents, nous n'avons pour l'instant aucune image à nous mettre sous la dent hormis le logo du jeu.

Nous travaillons en étroite collaboration avec Jumpgate AB sur différents projets et nous sommes ravis de travailler sur celui-ci, qui s'adresse à des millions de fans dans le monde entier et à toutes les générations.

Alain Falc, directeur général de NACON.