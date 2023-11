Astérix & Obélix : Baffez-les Tous ! 2 - Les Gaulois aussi aiment le Goudurix sur Nintendo Switch

Si comme le nouveau personnage de Astérix & Obélix : Baffez-les Tous ! 2 vous souhaitez démontrer que vous avez le goût du risque, le nouveau beat'em up de Microids narrant les aventures des célèbres Gaulois de la bande-dessinée est désormais disponible sur Nintendo Switch. Que ce soit en édition physique ou en dématérialisée, Astérix et Obélix sauront trouver leur place dans votre ludothèque. En attendant notre test dédié, nous vous laissons découvrir le trailer de lancement du jeu ci-dessous.

Astérix, Obélix et les villageois sont interrompus dans leurs occupations par l'arrivée précipitée de Goudurix, qui vient chercher de l'aide. Il révèle que son père, Océanonix, a été emprisonné pour un vol qu'il n'a pas commis…

Astérix & Obélix : Baffez-les tous ! 2 est un Beat’em Up débordant d'énergie qui nous embarque dans une histoire originale, digne des plus grandes aventures gauloises. Explorez une multitude de lieux captivants : des ruines nichées au cœur de la forêt, en passant par un imposant camp romain, jusqu'à la mouvementée Lutèce... Chaque étape de ce périple vous réserve des environnements inédits, tandis que votre chemin vous mènera vers des contrées lointaines, ponctuées de rencontres palpitantes. Et bien sûr, attendez-vous à distribuer des baffes en quantité généreuse ! Tout au long de cette aventure trépidante, des saynètes viendront ponctuer votre parcours, apportant une dose d'humour et d'émotion tout en faisant avancer l'intrigue.

Cette suite repousse les limites de l'action en proposant davantage d'ennemis et boss redoutables. Mais ce n'est pas tout ! De nombreuses nouveautés et améliorations de gameplay viennent enrichir l'expérience. Nos intrépides Gaulois, Astérix et Obélix, disposent désormais de nouveaux coups spécifiques qu'ils peuvent charger pour des attaques encore plus puissantes. Les combats sont plus dynamiques, plus riches et d'une fluidité incomparable et nos héros peuvent désormais déclencher leur mode Furie, décuplant leur puissance, et déchaîner une attaque Ultimate dévastatrice. Nos héros ont également la possibilité de détruire certains éléments du décor pour semer le chaos, ainsi que la capacité de lancer des tonneaux sur les adversaires lors des combats.