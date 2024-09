Astérix MAXI COLLECTION - PLATINUM EDITION - Les Gaulois reviennent dans une grosse compilation sur Nintendo Switch

A l'occasion des 65 ans du plus célèbre des gaulois Astérix, Microids vient d'annoncer une compilation anniversaire sobrement intitulée Astérix MAXI COLLECTION - PLATINUM EDITION. Cette dernière proposera 6 jeux au total, à savoir :

Dans cette compilation, les joueurs retrouveront tout l'humour et l'action des bandes dessinées d'Astérix, à travers une variété de jeux mêlant action, aventure et beat'em up. De la Gaule à Rome, en passant par la Grèce, l’Hibernie et bien d'autres contrées, ils plongeront dans l’univers du célèbre duo, prendront part à des combats épiques et rencontreront des personnages inédits.