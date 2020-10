Astérix et Obélix XXL : Romastered disponible sur Nintendo Switch par Toutatis !

Nous sommes en 50 avant Jésus Christ, toute la gaule est occupée par les Romains. Toute ? Oui hélas, le dernier petit village qui résistait encore à l'envahisseur n'a pas pu résister à la dernière attaque de leurs assaillants. C'est avec ce constat que nous faisions la connaissance en 2003 et 2004 de Astérix & Obélix XXL. Ce 22 octobre 2020, cet opus mythique revient sur le devant de la scène dans une version remise au goût du jour par OSome Studio, et renommée pour l'occasion Astérix & Obélix XXL : Romastered.

En plus de profiter d'une amélioration des graphismes et de la musique, le jeu se voit également bonifier de 4 modes de jeu supplémentaires :

Pour en apprendre davantage sur l'ensemble des améliorations contenues dans Astérix & Obélix XXL : Romastered, nous vous laissons ci-dessous un communiqué officiel de l'éditeur Microids, accompagné du trailer de lancement du jeu.

Cette fois-ci, le célèbre petit village d’Armorique n’a malheureusement pas résisté à l’envahisseur….

Tous les villageois ont été capturés et emprisonnés aux quatre coins du monde par les Romains ! Partez à leur rescousse avec Astérix, Obélix et le fidèle Idéfix et parcourez la Normandie, la Grèce, l’Helvétie et l’Égypte, avec évidemment une halte à Rome (puisque tous les chemins y mènent !). Rome, destination finale pour parachever votre mission et ramener chacun de vos amis sains et saufs !

Pour pouvoir libérer Panoramix, Falbala, Assurancetourix et tous les autres, il vous faudra combattre tous ceux qui se dresseront sur votre route : Romains, pirates et même Vikings !

Une recette magique améliorée !

Cette version « Romastered » s’enrichit de nombreuses nouveautés : graphismes et musiques remasterisés, animations retravaillées et gameplay amélioré ; de quoi immerger davantage les joueurs dans cet univers iconique ! De plus, toutes les modifications apportées par ce remaster peuvent être paramétrées depuis les options, pour une expérience de jeu personnalisée.

Comme dans toutes les aventures d’Astérix & Obélix XXL, les joueurs pourront alterner entre les deux Gaulois en fonction des obstacles rencontrés sur leur chemin. Que ce soit avec la force d’Obélix ou l’agilité d’Astérix, ils devront collaborer ensemble pour arriver à leur fin (ou « faim » comme dirait notre cher Obélix).

Et cerise sur le sanglier : retrouvez 4 skins différents pour chacun de nos deux héros. Gaulois, Pirate, Baigneur ou encore Romain… Une garde-robe digne de celle de Cléopâtre !