Astérix et Obélix : Baffez-les Tous ! Découvrez deux éditions physiques sur Nintendo Switch

Nouveau jeu vidéo reprenant les aventures du duo iconique de gaulois, Astérix & Obélix : Baffez-les Tous ! s'offrira une sortie sur Nintendo Switch et consoles concurrentes. Pour cette occasion, Microids et Mr Nutz Studio ont présenté deux éditions physiques. Pour rappel, Astérix & Obélix : Baffez-les Tous ! est attendu pour l'automne 2021 .

A propos de Astérix & Obélix : Baffez-les Tous ! :

Si vous êtes les plus braves, il faudra le prouver ! Dans Astérix et Obélix : Baffez-les Tous !, nous sommes en 50 avant Jésus Christ et toute la Gaule est occupée par les Romains… Toute ? Non ! Les joueurs pourront incarner Astérix et Obélix et devront traverser les paysages les plus iconiques de la saga tout en affrontant une flopée d’ennemis, du simple légionnaire aux pirates, en passant par des brigands ou encore les célèbres Normands.