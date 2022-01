Assassin’s Creed - The Ezio Collection annoncé sur Nintendo Switch

Màj 11/01 à 21h28 - Notre contact de chez Ubisoft vient de nous confirmer que Assassin’s Creed - The Ezio Collection sera uniquement disponible en dématérialisé sur Nintendo Switch

Les bruits de couloir étaient donc vrais, Ezio Auditore, l'assassin le plus charismatique de la licence Assassin's Creed passera faire un petit coucou aux possesseurs de Nintendo Switch cette année. Ubisoft vient en effet de confirmer que Assassin’s Creed - The Ezio Collection sortira le 17 février 2022 . Cette compilation proposera ainsi Assassin's Creed II, Assassin's Creed Brotherhood et Assassin's Creed Revelations ainsi que deux courts métrages : Assassin's Creed Lineage et Assassin's Creed Embers. A noter qu'actuellement Ubisoft n'a pas précisé si le jeu serait disponible en version cartouche, ou uniquement en dématérialisé comme le laisse suggérer leur site officiel.

Ubisoft® annonce qu’Assassin's Creed® The Ezio Collection sera disponible sur Nintendo Switch™ le 17 février prochain. Assassin's Creed®The Ezio Collection permettra aux joueurs d’incarner Ezio Auditore da Firenze, le légendaire Maître Assassin de la franchise Assassin’s Creed. Le jeu comprendra les campagnes ainsi que toutes les extensions solo d’Assassin's Creed II, d’Assassin's Creed Brotherhood et d’Assassin's Creed Revelations ainsi que deux courts métrages :Assassin's Creed Lineage et Assassin's Creed Embers. Assassin's Creed® The Ezio Collection invitera tous les fans de la licence à découvrir ou à redécouvrir trois opus majeurs de la série Assassin's Creed entièrement jouables hors ligne, n’importe où et n’importe quand grâce à la Nintendo Switch. Cette compilation exclusive bénéficiera des fonctionnalités de la Nintendo Switch™ telles que le mode portable, les vibrations HD, l’interface tactile et un HUD optimisé. Assassin’s Creed The Ezio Collection comprend* : Assassin’s Creed II : Dans cet opus, les joueurs incarneront Ezio, un nouvel Assassin poursuivant le dessein de ses ancêtres dans l'Italie de la Renaissance, notamment à Florence et à Venise. Les joueurs découvriront un récit épique au cœur d’une ère de richesses et de conspirations. Ils devront perfectionner leurs talents d’Assassin en maniant des armes et des instruments conçus par le légendaire Léonard De Vinci en personne. Toutes les extensions solo seront disponibles en plus de la campagne.

Dans cet opus, les joueurs incarneront Ezio, un nouvel Assassin poursuivant le dessein de ses ancêtres dans l'Italie de la Renaissance, notamment à Florence et à Venise. Les joueurs découvriront un récit épique au cœur d’une ère de richesses et de conspirations. Ils devront perfectionner leurs talents d’Assassin en maniant des armes et des instruments conçus par le légendaire Léonard De Vinci en personne. Toutes les extensions solo seront disponibles en plus de la campagne. Assassin’s Creed Brotherhood : En incarnant Ezio, pris au piège dans une lutte sans fin contre le puissant Ordre des Templiers, les joueurs se rendront à Rome, la plus grande ville d'Italie, centre du pouvoir, de la cupidité et de la corruption. Les joueurs devront prouver leurs talents de meneur et leur puissance alors qu’ils prendront la tête d’une Confrérie entière d’Assassins. Toutes les extensions solos seront disponibles en plus de la campagne.

En incarnant Ezio, pris au piège dans une lutte sans fin contre le puissant Ordre des Templiers, les joueurs se rendront à Rome, la plus grande ville d'Italie, centre du pouvoir, de la cupidité et de la corruption. Les joueurs devront prouver leurs talents de meneur et leur puissance alors qu’ils prendront la tête d’une Confrérie entière d’Assassins. Toutes les extensions solos seront disponibles en plus de la campagne. Assassin’s Creed Revelations : Dans cet opus, Ezio abandonne son ancienne vie et part en quête de réponses lors d’une ultime quête. Les joueurs marcheront sur les traces de leur Mentor légendaire, Altaïr, au cours d’un voyage plein de découvertes et de révélations. Cette quête dangereuse les mènera à Constantinople, au cœur de l’empire ottoman, où une armée de Templiers menace de déstabiliser la région. Toutes les extensions solos seront disponibles en plus de la campagne.

Dans cet opus, Ezio abandonne son ancienne vie et part en quête de réponses lors d’une ultime quête. Les joueurs marcheront sur les traces de leur Mentor légendaire, Altaïr, au cours d’un voyage plein de découvertes et de révélations. Cette quête dangereuse les mènera à Constantinople, au cœur de l’empire ottoman, où une armée de Templiers menace de déstabiliser la région. Toutes les extensions solos seront disponibles en plus de la campagne. Bonus : deux courts métrages sur Ezio. En plus des trois jeux, cette compilation inclura deux courts métrages : Assassin's Creed Lineage® et Assassin's Creed Embers™ qui explorent l'histoire d'Ezio en profondeur. Assassin’s Creed The Ezio Collection sur Nintendo Switch est disponible en précommande dès maintenant au prix public conseillé de 49,99€.

Source : Ubisoft