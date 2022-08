Assassin's Creed - Leap into History - Le Coffret 5 Vinyles sortira début 2023 en France

Même si la franchise Assassin's Creed n'est pas des plus présentes sur console Nintendo, force est de constater que nous avons tout de même pu jouer à quelques-uns de ses jeux ces 15 dernières années. Pour fêter ce quinzième anniversaire en musique, Laced Records, Ubisoft et Just for Games ont signé un partenariat pour sortir en France Assassin's Creed: Leap into History, un coffret contenant pas moins de 5 vinyles compilant les meilleurs morceaux des principaux opus. Disponible à partir du 3 mars 2023 , nous vous laissons découvrir les premières informations sur ce coffret ci-dessous.

Célébrant les 15 ans de la saga Assassin's Creed, ce coffret premium 5LP réunit le meilleur de la bande-son de ses principaux opus, présentés dans l'ordre chronologique Historique. Ces disques vinyle haut de gamme seront protégés par des pochettes illustrées et rangés dans une coffret rigide aux accentuations à la feuille d'or.

À propos de Assassin’s Creed Leap Into History (Original Soundtrack) 5LP :

Assassin's Creed a été lancé en 2007, présentant au monde Altaïr, la Confrérie des Assassins, l'Ordre des Templiers et les Morceaux d'Eden, et donnant le coup d'envoi d'une franchise qui s'est vendue à plus de 155 millions d'exemplaires.

Dans le cadre des célébrations du 15e anniversaire d'AC, Ubisoft et Laced Records ont créé Assassin's Creed - Leap Into History, un coffret vinyle spécial de 5 disques couvrant 12 jeux de la série historique.

Les auditeurs seront emmenés dans un voyage chronologique véritablement épique à travers la chronologie historique de la série, commençant dans l'antiquité avec Assassin's Creed Odyssey et se terminant dans l'ère moderne avec Assassin's Creed Syndicate. Chaque face du vinyle comprend la musique d'un des jeux principaux (les suites d'Ezio Brotherhood et Revelations partagent une face, tout comme Unity et Rogue).

Une sélection minutieuse de 70 titres a été spécialement masterisée pour le vinyle et sera pressée sur des microsillons épais. Ceux-ci se glissent dans des pochettes intérieures imprimées, le tout s'insérant parfaitement dans un étui en carton rigide orné d'une feuille d'or.

Tous les compositeurs et musiciens qui ont travaillé sur Assassin's Creed ont relevé le défi d'enchanter les joueurs de jeux d'action et d'aventure tout en évoquant les périodes les plus importantes de l'histoire de l'humanité. Jesper Kyd -l'architecte de l'ambiance musicale de la série- a involontairement créé une signature sonore emblématique avec "Ezio's Family" d'Assassin's Creed II, un morceau émouvant sur la perte et la lutte dans la Florence de la Renaissance.

La musique diégétique a joué un rôle de plus en plus important au fur et à mesure que les univers de jeu devenaient plus riches et plus détaillés, et les joueurs ont été séduits par les chants de marins lorsqu'ils naviguaient sur les mers dans Assassin's Creed IV Black Flag. Austin Wintory s'est orienté vers des valses effrontées du XIXe siècle alors que les jumeaux Frye dansaient comme des chats vicieux autour de leur proie dans Assassin's Creed Syndicate. Sarah Schachner a juxtaposé de superbes scènes de l'Égypte ancienne à des éléments de musique électronique obsédants dans la partition d'Assassin's Creed Origins.

Et il y avait peu de personnes plus qualifiées pour ajouter leur voix à Assassin's Creed Valhalla que le véritable Viking et érudit des anciens chants nordiques, Einar Selvik.