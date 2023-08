Ashina: The Red Witch annoncé pour fin août sur Nintendo Switch

Réalisé par un développeut solitaire connu sous le nom de Stranga, Ashina: The Red Witch vous propose de vivre une aventure en 2D dans un monde mystique. Attendu pour le 25 août 2023 au prix de 9,99€, nous vous laissons découvrir son trailer de présentation ci-dessous.

Ashina : The Red Witch est un jeu d'action-aventure captivant qui se déroule dans un monde mystique de l'au-delà. Le personnage central, Ash, est une jeune fille ordinaire qui travaille dans un établissement de bains au-dessus de son appartement. Ash se lance dans un périlleux voyage à travers le monde des esprits pour sauver sa sœur jumelle, Tena, et retrouver le chemin de la maison. Des créatures étranges, des personnages intéressants et des moments mémorables se succéderont au fil de l'histoire.

Tout au long de son long voyage, Ash doit trouver un esprit connu sous le nom de "Gatekeeper" pour créer un portail vers la terre des vivants et, en chemin, aider les esprits dans le besoin. Elle forgera un étrange partenariat avec un esprit malicieux nommé Tanto, qui l'a entraînée dans ce pétrin en volant le pendentif de la défunte mère d'Ash.