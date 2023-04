Ash of Gods: The Way - Le Tactical à base de cartes revient avec un nouvel épisode sur Nintendo Switch

Après l'opus Redemption sorti en 2020 sur Nintendo Switch, la licence Ash of Gods de AurumDust s'offre un nouvel opus baptisé Ash of Gods: The Way. Disponible à partir du 27 avril 2023 , nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous. Le jeu est actuellement proposé en précommande au prix de 22,49 € au lieu de 24,99€.

Un jeu de cartes tactique au tour par tour avec des combats uniques dont les règles et les objectifs diffèrent à chaque fois. Composez votre jeu avec personnages, sorts et objets issus de quatre factions. Adaptez votre stratégie et faites des choix judicieux qui détermineront le dénouement final...