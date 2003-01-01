Asfalia - Les deux opus disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch

Série de jeux d'aventures narratifs développé par le studio Belge Funtomata, Asfalia vient enfin de s'offrir une place sur l'eShop avec la sortie de ses deux épisodes :

Asfalia : The Cranky Volcano et Asfalia : Panic at the Mansion vous transportent dans un monde touchant et fantastique. Rejoignez Charlie pour résoudre des énigmes amusantes, rencontrer des personnages fascinants, collectionner de magnifiques autocollants et sauver Asfalia d'un danger imminent ! L'esthétique dessinée à la main, qui rappelle les plus beaux livres d'histoires, vous plonge dans une grande aventure familiale autour de thèmes tels que l'amitié, le courage et l'entraide.

Asfalia est l'œuvre du studio indépendant belge Funtomata, dont l'ambition est de réinventer l'univers des contes de fées sous forme d'expériences vidéoludiques adaptées aux enfants de 7 à 77 ans. Leurs jeux combinent avec brio un esprit enfantin et un humour universel qui plaira aux petits comme aux grands.