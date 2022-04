As Far As The Eye - Le nouveau titre du studio de ZeratoR en précommande physique limitée sur Nintendo Switch

En plus d'être une personnalité dans le monde du streaming, Adrien Nougaret, aka ZeratoR, est aussi dirigeant du studio de jeu vidéo Unexpected. Dernier projet en date du studio, le city builder As Far As The Eye vient d'être officiellement dévoilé au grand public, avec au passage l'ouverture des précommandes des éditions physiques ultra-limitées en partenariat avec Red Art Games.

Accessibles directement sur la boutique du distributeur, les version physiques seront au nombre de deux :

L'édition standard sera commercialisée à partir du 10 septembre 2023, et comprendra dans sa boîte un petit livré. L'édition collector quant à elle ne sortira que dans le courant du premier trimestre 2023, et contiendra les éléments suivants :

À propos de As Far As The Eye

Dans As Far As The Eye, construisez un village nomade et voyagez avec votre tribu vers le centre du monde, appelé l'Œil. Entre situations procédurales et événements climatiques, ce roguelike de gestion de ressources est un véritable concentré d'aventure doublé d'une fable écologique saisissante.

Le joueur incarne le Souffle qui guide les Pupilles, une tribu qui doit atteindre le centre du monde. Il doit gérer les ressources nécessaires au Voyage, les bâtiments et les vies de ces petits êtres connectés à la nature. Le joueur doit les aider à devenir plus sages grâce à la récolte, la production ainsi qu’à la recherche scientifique et spirituelle. Il doit cependant faire attention, car les Pupilles doivent survivre tandis que progresse la vague qui submerge les terres.

As Far As The Eye est un jeu de gestion de ville nomade au tour par tour. Démarrez un nouveau Voyage généré procéduralement et survivez, étape après étape, jusqu'à l'Œil.

Features