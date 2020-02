Ary and the Secret of Seasons s'offre une nouvelle bande-annonce

Extrêmement silencieux concernant son développement, le développeur eXiin et l'éditeur Modus Games viennent de se fendre d'un nouveau communiqué concernant Ary and the Secret of Seasons. Si nous n'avons toujours pas de date de sortie concrète, le jeu d'action/aventure devrait logiquement débarquer sur Nintendo Switch entre autres d'ici cet été . En attendant plus d'informations sur le sujet, nous vous laissons tout de même apprécier la toute dernière bande-annonce du jeu ci-dessous.

Dans Ary and the Secret of Seasons, Ary accepte une mission à laquelle son père est incapable de répondre, s'embarquant à sa place pour résoudre un soudain déséquilibre entre les saisons autrefois en parfaite harmonie au pays de Valdi. Créer des plates-formes pour combler les gouffres et aider les citoyens exaspérés de Valdi n'est que le début du potentiel porté par le pouvoir d'Ary, qui offre un sentiment de grande profondeur tout au long de l'histoire captivante de l'héroïne.