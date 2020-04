Ary and the Secret of Seasons débutera son voyage fin juillet sur Nintendo Switch

Le jeu d’action-aventure Ary and the Secret of Seasons sort enfin de son mutisme pour nous annoncer une bonne nouvelle : le voyage débutera le 28 juillet 2020 sur Nintendo Switch. Pour accompagner cette info, le développeur eXiin et l'éditeur Modus Games nous gratifient d'une nouvelle vidéo de gameplay que nous vous laissons découvrir ci-dessous.

Ary and the Secret of Seasons est une aventure captivante et pleine d’action qui suit le parcours d'Ary dans son nouveau devoir inattendu en tant que Gardienne de l'Hiver. En lui offrant la possibilité de changer les saisons autour d'elle, ce nouveau rôle conduit Ary à travers une quête captivante pour retrouver son frère Flynn et devenir une Gardienne de l'Hiver. Des créatures imposantes, des énigmes perplexes et des traditions contraignantes, font de la lutte d’Ary pour un avenir pacifique, une aventure passionnante et rafraîchissante pleine de défis.