Artworks et documents rares : Nintendo nous dévoile ses coulisses

Régulièrement, Nintendo publie des guides d'entreprises censés faire sa promotion en interne en valorisant les équipes et le travail réalisé ensemble. Ces guides sont souvent très beaux et bourrés d'illustrations et de photos diverses. Ils permettent aussi et surtout aux profanes de pénétrer au sein de la société japonaise grâce à des documents inédits...Et c'est d'ailleurs l'impression que l'on a en parcourant les 108 pages du guide publié par Nintendo en 2018 dont vous pouvez retrouver quelques captures d'écran ci-dessous. On y découvre les employés au travail mais aussi des artworks et des esquisses de grands jeux maison. Pour feuilleter ce morceau d'histoire en PDF, cliquez ICI.

Source : Ninmemori