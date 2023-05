art of rally s'offre une version physique sur Nintendo Switch

Après la mise en boîte de Absolute Drift, Serenity Forge et Meridiem Games viennent d'annoncer l'arrivée d'un second jeu en version physique sur Nintendo Switch : art of rallye. Attendu dans une Deluxe Edtiion dans le courant de l'année 2023 , nous vous laissons découvrir un premier visuel de la version physique ci-dessous.

Dans Art of Rally, les pilotes de rallye en herbe conduiront dans des environnements colorés et stylisés inspirés de lieux réels du monde entier. Participez à des défis quotidiens et hebdomadaires pour vous hisser au sommet des classements. Des options pour débutants aux modes de conduite qui mettront au défi les pilotes les plus expérimentés, tous les joueurs peuvent prendre part aux courses en utilisant leurs astuces de conduite de rallye préférées, telles que la pichenette scandinave, le contre-braquage, le freinage du pied gauche et les virages au frein à main.