Arsène Lupin - Voleur un jour dévoile son gameplay en vidéo

Le légendaire Gentleman Cambrioleur est de retour sur consoles de jeu avec la sortie de Arsène Lupin - Voleur un jour. Attendu pour le 17 octobre 2024 , nous vous laissons découvrir le dernier trailer en date ci-dessous qui dévoile plus en détail le gameplay du titre.

Le jeu raconte les premières nouvelles de l'inoubliable Arsène Lupin, créées par le talentueux écrivain Maurice Leblanc. Plongez dans ces récits célèbres et laissez-vous emporter par les aventures palpitantes de ce maître du déguisement et gentleman-cambrioleur. Arsène Lupin est un héros iconique, ayant captivé des générations de lecteurs et de spectateurs grâce à ses exploits ingénieux et audacieux. Son charisme et son ingéniosité ont inspiré de nombreuses adaptations, que ce soit au cinéma ou à la télévision, permettant ainsi à sa légende de perdurer à travers le temps. A travers Arsène Lupin – Voleur un Jour, vous aurez l'opportunité de revivre ces histoires emblématiques et de découvrir les origines fascinantes de ce personnage légendaire.