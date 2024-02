Arranger : A Role-Puzzling Adventure - Une aventure case par case annoncée sur Nintendo Switch

Si vous êtes en quête de titres aux concepts originaux, Arranger : A Role-Puzzling Adventure a dû attiser votre curiosité à l'occasion du Nintendo Direct Partner Showcase. Se présentant comme un jeu d'aventure défilant de cases en cases, le principe du jeu est que l'ensemble du monde bouge à chacune de nos actions, de quoi créer une aventure unique à chaque nouvelle partie. Attendu pour cet été sur Nintendo Switch et supports concurrents, nous vous laissons découvrir le trailer ci-dessous.

Suivez Jemma, une marginale quittant sa petite ville pour partir à la découverte d'elle-même dans une aventure qui fourmille de casse-têtes. Lorsque Jemma bouge, c'est tout le monde qui bouge avec elle, provoquant une joyeuse sensation de chaos et un flot continu de petites énigmes intelligemment conçues. Personnalisez votre expérience avec diverses options d'assistance et laissez-vous happer par un scénario accompagné d'un style graphique expressif et de scènes contées sous formes de cases de bandes dessinées. Arranger : A Role-Puzzling Adventure fera son arrivée cet été sur Nintendo Switch.