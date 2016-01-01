Arizona Sunshine abandonne la VR pour une expérience plus traditionnelle sur Nintendo Switch 2

Arizona Sunshine s'est fait connaitre du grand public grâce à son expérience VR proposée sur Oculus Quest et autres casques de réalité virtuelle en 2016. Le titre revient ainsi 10 ans plus tard sur Nintendo Switch 2 et supports concurrents, abandonnant la VR pour une expérience à la 3ème personne. Attendu dans le courant de l'année 2026, nous vous laissons visionner le trailer de l'annonce ci-dessous proposé par Vertigo Games.

Reprenant les bases du gameplay impitoyable de la série, et l’histoire aussi mouvementée qu’émouvante d’Arizona Sunshine® VR 2, Arizona Sunshine® réinvente la survie en pleine apocalypse zombie. Entre démembrements, situations sous haute tension et humour noir, le jeu propose une campagne narrative jouable en solo ou en coopération. Chaque rencontre peut virer au chaos, le tout dans une vue à la troisième personne pensée pour les joueurs PC et consoles.

Bienvenue dans une Arizona ensoleillée… et franchement pas très accueillante.

Il fait chaud, c’est sanglant, et honnêtement, ça ne sent pas la rose. Dans cet enfer, Sunny, un survivant un peu cabossé par la solitude, a passé tellement de temps dans le désert qu’il s’est mis à parler aux zombies. Il les surnomme « Fred ». Accompagné de Buddy, son fidèle chien amateur de zombies, il se lance dans un road trip en plein soleil à travers l’Arizona, entre carnage et délires sanglants. C’est une histoire à la fois drôle et frénétique sur la survie, la solitude et le lien entre un homme et son chien.

Le mode coop canapé est là !

Survivre seul, c’est déjà bien… mais pourquoi ne pas partager le traumatisme ? Un ami, une pizza et une manette pour une aventure en écran partagé, ou en ligne dans une session coop à deux joueurs. Les fans pourront utiliser un large arsenal d’armes emblématiques, allant des fusils à pompe aux machettes, en passant par les lance-flammes et bien d’autres. Les affrontements basculent rapidement dans le chaos, les sauvetages de dernière seconde deviennent fréquents, et chaque situation peut déraper en un instant.

Le meilleur ami de l’homme. Le pire cauchemar de Fred.

Buddy, partenaire à quatre pattes, est désormais jouable en coopération et ouvre une toute nouvelle façon de vivre le chaos de l’apocalypse en duo. Ce bon chien ne se contente pas de réclamer des caresses sur le ventre : c’est aussi une véritable petite tornade capable de débusquer des secrets et de mettre en pièces les Fred.

Buddy occupe une place centrale dans cette expérience, assumant pleinement son rôle dans le gameplay et dans l’esprit du jeu.

Des perspectives nouvelles (au sens propre)

Pour la première fois, il est possible de vivre la chaleur écrasante de l’apocalypse dans une vue à la troisième personne. Sunny esquive, se déplace et abat des zombies avec un style presque cinématographique. Machettes affûtées, fusils à pompe chargés, équipe formée : Arizona Sunshine® arrive sur PC et consoles plus tard cette année.