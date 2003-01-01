Ariana and the Elder Codex - Le nouvel Action-Plateformer de Idea Factory s'offre un nouveau trailer

Le nouvel Action-Plateformer 2D de Idea Factory Ariana and the Elder Codex prépare lentement mais sûrement son arrivée sur Nintendo Switch et supports concurrents. Au menu du jour, un tout nouveau trailer qui se concentre sur l'histoire du jeu. Nous vous laissons découvrir ce dernier ci-dessous, et nous vous donnons rendez-vous pour la sortie du jeu le 24 mars 2026 .

A propos du jeu :

La mission de la bibliothécaire Ariana est de réparer les Sept Codex des Héros, qui ont été altérés.

À cause de ces terribles dégâts, la magie a disparu du monde.

Grâce à une magie spéciale de bibliothécaire lui permettant d’entrer dans les Codex, Ariana cherche à réparer les ouvrages afin de ramener la magie. Parviendra-t-elle à restaurer chaque tome en toute sécurité et à percer les mystères cachés au sein de la Bibliothèque ?

Caractéristiques principales

Restaurez les livres, récupérez la magie — Aventurez-vous dans les Sept Codex des Héros en incarnant Ariana, terrassez des ennemis et obtenez de nouveaux sorts et compétences magiques ouvrant l’accès à des zones auparavant inaccessibles. Restaurez des Points de Réparation en relevant des défis de plateforme et de combat qui mettront vos capacités à l’épreuve. Nettoyez les Points de Réparation le plus rapidement possible pour obtenir des bonus permanents de PV et bien plus encore !

La magie de bibliothécaire prend forme — Avec plus de 30 sorts et compétences magiques déblocables, combinez librement vos capacités sur six emplacements au fil de votre quête pour réparer les Codex altérés. Expérimentez différentes combinaisons afin de trouver celles qui correspondent le mieux à votre style de jeu.

Affrontez les gardiens des Codex altérés — Faites face à de redoutables boss, chacun disposant d’un arsenal dévastateur qui mettra à rude épreuve vos talents en combat et en plateforme. Esquivez les sorts, synchronisez vos attaques et surveillez votre santé pour l’emporter.

Exploitez la puissance des objets magiques — Surmontez les défis en débloquant, fabriquant et équipant des objets magiques qui améliorent vos statistiques et octroient divers bonus, tels que des augmentations élémentaires, un taux de coups critiques accru, une réduction du recul, et bien plus encore.