Ariana and the Elder Codex s'offre une démo sur Nintendo Switch

Attendu pour la fin du mois de mars 2026 sur Nintendo Switch, le dernier titre de Idea Factory dénommé Ariana and the Elder Codex vient de s'offrir une démo sur l'eShop de la Nintendo Switch. Une occasion idéale pour découvrir ce nouveau titre dans des conditions optimales depuis chez soi. La démo plonge le joueur dans le Codex de la Terre, l'un des sept Codex des héros accessibles dès le début du jeu complet. Pour rappel, Ariana and the Elder Codex sera disponible le 24 mars 2026 sur Nintendo Switch et supports concurrents.

À propos d’Ariana and the Elder Codex

La mission de la bibliothécaire Ariana est de réparer les sept codex des héros, qui ont été altérés. En raison de terribles dégâts, la magie a disparu du monde.

En utilisant une magie spéciale de bibliothécaire qui lui permet d’entrer dans les codex, Ariana cherche à restaurer les livres afin de ramener la magie. Ariana parviendra-t-elle à réparer chaque tome en toute sécurité et à percer les mystères cachés au sein de la bibliothèque ?

Caractéristiques principales

Restaurez les livres, récupérez la magie — Parcourez les sept codex des héros en incarnant Ariana, terrassez des ennemis pour débloquer de nouveaux sorts et compétences magiques qui vous permettront d’accéder à des zones auparavant inaccessibles. Restaurez les points de réparation en relevant des défis de plateformes et de combat qui mettront vos talents à l’épreuve. Terminez les points de réparation le plus rapidement possible pour profiter d’augmentations permanentes de PV et bien plus !

La magie du bibliothécaire prend forme — Avec plus de 30 sorts et compétences magiques à débloquer, combinez-les comme bon vous semble dans six emplacements différents au cours de votre voyage pour réparer les codex altérés. Expérimentez différentes combinaisons pour découvrir celles qui correspondent le mieux à votre style de jeu.

Affrontez les gardiens des codex altérés — Faites face à de puissants boss, chacun équipé d’un arsenal redoutable qui mettra à l’épreuve vos compétences de combat et de plateforme. Esquivez les sorts, synchronisez vos attaques et surveillez votre santé pour l’emporter.

Exploitez la puissance des objets magiques — Relevez les défis en débloquant, fabriquant et équipant des objets magiques pour augmenter vos statistiques et bénéficier d’avantages tels qu’une puissance élémentaire accrue, de meilleurs coups critiques, une réduction du recul et bien plus encore !