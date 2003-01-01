Ariana and the Elder Codex annoncé sur Nintendo Switch

Idea Factory est de retour sur consoles Nintendo (et sur supports concurrents) avec l'annonce de son dernier Action/Plateformer 2D : Ariana and the Elder Codex. Attendu en éditions physique et dématérialisée dans le courant de l'année 2026 , nous vous laissons découvrir son trailer de présentation ci-dessous.

À propos d'Ariana and the Elder Codex

La bibliothécaire Ariana a pour mission de réparer les sept Codex des héros, qui ont été altérés. En raison des terribles dégâts subis, la magie a disparu du monde.

Grâce à une magie spéciale qui lui permet d'entrer dans les Codex, Ariana cherche à réparer les livres afin de ramener la magie. Ariana parviendra-t-elle à réparer chaque tome en toute sécurité et à percer les mystères cachés dans la bibliothèque ?

Caractéristiques principales

Restaurez les livres, récupérez la magie — Aventurez-vous dans les Sept Codex des héros en incarnant Ariana, éliminez des ennemis pour gagner de nouveaux sorts et compétences magiques qui vous donneront accès à des zones auparavant inaccessibles. Restaurez des points de réparation en relevant des défis de plateformes et de combat qui mettront vos capacités à l'épreuve. Éliminez les points de réparation aussi vite que possible pour obtenir des bonus de PV permanents et bien plus encore !

La magie du bibliothécaire se matérialise — Avec plus de 30 sorts et compétences magiques à débloquer, mélangez et assortissez vos capacités dans six emplacements alors que vous vous lancez dans votre quête pour réparer les Codices altérés. Expérimentez différentes combinaisons pour découvrir celle qui correspond le mieux à votre style de jeu.

Affrontez les gardiens des Codices altérés — Affrontez des boss redoutables, chacun doté d'un arsenal dévastateur qui mettra à l'épreuve vos compétences en combat et en plateforme. Esquivez les sorts, synchronisez vos attaques et surveillez votre santé pour l'emporter.

Exploitez la puissance des objets magiques — Atténuez les défis en débloquant, fabriquant et équipant des objets magiques pour améliorer vos statistiques et obtenir des bonus tels que des boosts élémentaires, des coups critiques accrus, une réduction des repoussements, et bien plus encore !