Arctictopia - Creusez-vous les méninges au milieu de l'Arctique sur Nintendo Switch

Si vous êtes en manque de puzzle-game pour cette fin d'année, Arctictopia devrait potentiellement vous intéresser. Développé par Gamtropy, le titre vous propose d'incarner une maman ours à la recherche de son ourson, en parcourant 150 niveaux différents. Proposé au petit prix de 4,99€ sur l'eShop, nous vous laissons découvrir son trailer ci-dessous.

Arctictopia, c'est un jeu de casse-tête dans l'océan Arctique. Trouve des itinéraires et planifie tes déplacements pour aider maman ourse à retrouver son ourson, sur fond de fonte des glaces.

La banquise fond, et pour les ours polaires, la route de la maison est chaque jour plus périlleuse...

Caractéristiques :