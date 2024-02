ArcRunner - Le Shooter Roguelite Cyberpunk débarque sur Nintendo Switch

Création de TrickJump Games édité dans nos contrées par PQube, ArcRunner se présente comme un Shooter Roguelite à l'ambiance Cyberpunk. Initialement sorti en avril 2023 sur Steam, le titre s'offre enfin une sortie sur consoles, Nintendo Switch incluse, pour le 18 avril 2024 .

Traversez "The Arc" dans ce magnifique rogue-lite d'action au style cyberpunk et tentez de réinitialiser une IA malveillante. Engagez-vous dans des combats intenses avec un vaste arsenal d'armes cybernétiques pillées, le tout rythmé par une bande-son électrisante de type synth-wave. Naviguez stratégiquement dans chaque zone, en prenant des décisions cruciales sur les améliorations augmentées qui façonnent vos prouesses tactiques. Récupérez des nanites après chaque course pour obtenir de puissantes améliorations de métaprogression, façonnant ainsi votre résistance et vos capacités pour faire face aux menaces en constante évolution qui vous attendent. Choisissez de relever les défis en solo ou de vous unir à deux amis pour repousser les hordes robotiques !

Livrez des Gunfights plein d'adrénaline grâce à un arsenal varié d'armes : Expérimentez une panoplie d'armes à feu cybernétiques et adaptez vos tactiques pour faire face à la menace robotique implacable et en constante évolution.

Jouez en solo ou avec des amis pour anéantir l'IA ensemble : Lancez-vous dans la mission en solo ou rejoignez jusqu'à deux amis pour un assaut coopératif contre les IA malveillantes... Coordonnez vos tactiques pour relever les défis de "l'Arc" et remporter la victoire.

Naviguez dans de superbes villes et paysages urbains inspirés du cyberpunk : Combattez dans plusieurs zones, chacune avec des niveaux uniques, de la métropole cyberpunk dystopique de The City à la luxueuse Eden Heights.

Améliorer et s'adapter au défi : sélectionnez des améliorations entre les niveaux pour renforcer vos capacités après avoir conquis chaque zone. Faites attention, car si vous perdez des vies, vous perdrez toutes les améliorations que vous avez durement gagnées !

Gagner des Nanites : Gagnez des Nanites à chaque course et achetez de puissantes améliorations de métaprogression dans la chambre cryogénique.

Affrontez des adversaires redoutables : Engagez des batailles tendues contre de puissants boss voyous. Ces ennemis imposants, équipés d'armes dévastatrices et de capacités uniques, mettront vos compétences de combat à l'épreuve.

La bande-son électrisante de Synthwave alimente le chaos : Eliminez habilement les machines rebelles tandis que la bande-son syntonique intensifie le frisson de la bataille.