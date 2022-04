Archvale s'offre une version physique sur Nintendo Switch

Sorti initialement en décembre 2021, le RPG 2D Archvale développé par Idoz & Phops s'apprête à s'offrir une nouvelle version sur Nintendo Switch. En partenariat avec Super Rare Games le jeu va avoir le droit à une version physique disponible à partir du 14 avril à 19 h exclusivement sur la boutique en ligne de Super Rare Games. En attendant, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu, ainsi qu'un descriptif officiel.

À propos d'Archvale

On raconte des histoires de fantômes et des mythes à propos d'un roi cruel et malveillant qui répandait autrefois sa terreur à travers le pays. Tout ce qui reste de lui, ce sont les Non-Mourants, des êtres maudits par le roi pour vivre l'éternité dans ses prisons, et les contes d'une arche perdue menant à un royaume de merveilles. Vous êtes le seul à pouvoir affronter les Non-Mourants et réunir le monde avec Archvale dans ce jeu de rôle bourré d'action et de balles.