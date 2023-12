Arcadian Atlas - Le Tactical-RPG de Twin Otter Studios disponible sur Nintendo Switch

Arcadian Atlas est un jeu indépendant signé Twin Otter Studios dont l'histoire remonte à 2016, au moment du lancement de sa campagne Kickstarter. Après une campagne réussie avec plus de 95000$ en poche, le Tactical-RPG a enchaîné les reports jusqu'à sortir cet été sur PC, puis ce 30 novembre sur Nintendo Switch . Proposé au prix de lancement de 17,99€ sur l'eShop avec en plus des sous-titres en Français, nous vous laissons découvrir son trailer ci-dessous.

La guerre civile engloutit le royaume tandis que les lignes de bataille sont tracées et les épées dégainées. Deux amants réunis par la guerre sont tiraillés entre leur reine jurée et la princesse qui s'est levée pour reprendre le trône. Au milieu de ce conflit se produit une convergence du destin : un magicien voyou cherchant à percer les secrets de la terre rencontre une jeune fille, la deuxième héritière du trône. Ayant le pouvoir de créer et de détruire des mondes, les deux hommes se battent pour surmonter leur passé.

Vivez des batailles tactiques profondes dans des paysages vastes et dangereux en construisant une armée de troupes puissantes, en personnalisant leurs classes et leurs compétences pour obtenir tous les avantages contre des monstres, des ennemis impitoyables, une fille méprisée et une reine si cruelle qu'elle tuerait son propre mari pour le faire. gagner le trône.

Formez une armée de combattants spécialisés et de détenteurs de magie, en choisissant parmi plus de 12 classes personnalisées pour constituer votre groupe. Parcourez le monde d'Arcadia, combattez les monstres et évitez les pièges tout en faisant pleuvoir la destruction sur vos ennemis à partir de cartes variées basées sur des grilles.

La guerre a commencé. Sauver Arcadia nécessitera une stratégie parfaite, le dernier équipement et des amis à vos côtés. Rassemblez une équipe de guerriers de confiance pour lutter pour le sort d'Arcadia. L'Atlas est sur le point de se réveiller.

Explorez les terres - Parcourez le vaste et magnifique paysage d'Arcadia, en combattant sur des dizaines de cartes comprenant des ruines antiques, des villages balnéaires, des montagnes enneigées et des forêts verdoyantes.

Participez à des batailles stratégiques - Utilisez plus de 150 compétences de combat uniques pour déployer des pièges tactiques, améliorer les capacités de vos soldats et exploiter les faiblesses de vos ennemis pour remporter la victoire.

Rassemblez les troupes - Construisez une armée à partir de 12 classes différentes ; personnalisez leur maîtrise à travers 25 arbres de compétences uniques et armez-les d'armes, d'armures et d'accessoires puissants pour amplifier leurs capacités.

Découvrez le chef-d'œuvre - Profitez de l'ambiance exquise d'Arcadia avec une bande-son inspirée infusée de jazz et des portraits détaillés de personnages de style Art nouveau.

Découvrez le récit épique - Alors que les destins s'entrelacent, les histoires déchirantes de Vashti, Desmond et de tout Arcadia se déroulent dans cette riche histoire de guerre et de magie à travers plus de 70 rencontres de campagne uniques.