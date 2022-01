Arcadia Fallen, le visual novel dans lequel vous incarnez un alchimiste débarque sur l'eShop

Les Danois de chez Galdra Studios sont fiers de vous présenter Arcadia Fallen, un RPG/visual novel dans lequel vous allez pouvoir incarner un apprenti ou une apprentie alchimiste qui se retrouve dans une guerre entre les humains et les êtres magiques par hasard en vous liant à un esprit interdit. Arcadia Fallen est dès à présent disponible sur l'eShop de la ​Nintendo Switch au prix de 20,99 euros. Dans ce jeu, la narration aura une importance capitale puisque vous pourrez par exemple vous lier amoureusement ou non avec vos acolytes afin d'approfondir vos relations avec eux. La bande-annonce de lancement du titre vous donnera par ailleurs un bel aperçu de l'aspect visuel du titre qui devrait en charmer plus d'un.

The new year is upon us and we are thrilled to be starting it by announcing that Arcadia Fallen is OUT NOW on the Nintendo Switch™ eShop!????????????



????NA store: https://t.co/hwUteLsDSv

????EU store: https://t.co/k1sQMsR21g