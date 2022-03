Arcade Spirits: The New Challengers - La suite du dating-simulator débarque en version physique sur Nintendo Switch

Vous avez aimé le jeu dating-simulator Arcade Spirits sur Nintendo Switch et vous en voulez encore plus ? Vous serez alors ravis d'apprendre que la suite du titre imaginé par Fiction Factory Games est d'ores et déjà en route sur Nintendo Switch, PS4 et PS5. Dénommé Arcade Spirits: The New Challengers, le titre sera officiellement disponible à partir du 27 mai 2022 sur l'eShop, mais également en version physique, grâce au nouveau partenariat signé entre Funstock Publishing, PQube, Fiction Factory Games et Just For Games.

À propos d'Arcade Spirits: The New Challengers : Une romance rétrofuturiste qui met en balance les responsabilités sociales et le défi de gérer une jeune équipe d'esport. Montez dans le classement de Fist of Discomfort 2, en maîtrisant un mini-jeu de combat d'arcade entièrement interactif. Créez votre propre équipe de charmants inadaptés et vivez une histoire de rires, d'amour et d'intrigues. Jouez comme vous l'entendez grâce à un créateur de personnage diversifié qui peut être modifié après chaque chapitre. The New Challengers est un jeu d'expression où chacune de vos interactions a un effet durable sur les personnages et le récit. Caractéristiques principales : Plus qu'une simple romance rétro - Trouvez un équilibre entre votre vie sociale et l'intensité de la gestion d'une équipe d'esport dans un monde rétrofuturiste où les bornes d'arcade dominent le monde du jeu vidéo. Après le succès du visual novel primé Arcade Spirits, Fiction Factory Games est de retour avec une suite indépendante et novatrice.

Personnages personnalisables - Créez votre propre personnage et vos rivaux à l'aide d'un créateur de personnages très complet. Choisissez vos pronoms, façonnez votre personnalité, vos sentiments et vos préférences, puis observez-les reflétés dans l'histoire. Modifiez votre personnage et changez vos pronoms après chaque chapitre pour voir ce qui vous reflète le mieux !

9 chemins de romances et plusieurs fins - Choisissez comment se déroule votre histoire tout en interagissant avec un groupe varié d'individus adorables. Construisez votre propre légende de champion et laissez vos relations s'épanouir en de belles amitiés… ou peut-être plus ?

Devenez un champion d'esport - En plus d'une histoire captivante et souvent chaleureuse, The New Challengers apporte une touche de compétition classique dans les salles d'arcade. Affrontez le monde dans Fist of Discomfort 2, un jeu de combat tactique intégré au récit.

Un casting vocal incroyable - Profitez d'un visual novel incroyablement unique, avec un style artistique distinctif et un casting de personnages colorés et pleins de personnalité. Vivez les hauts et les bas émotionnels aux côtés d'un casting vocal exceptionnel comprenant SungWon Cho (ProZD), Fryda Wolff, Simply Undrea et bien d'autres !

Poursuivez l'histoire - Vous avez joué au premier Arcade Spirits ? Importez vos choix précédents et guettez les retours de personnages et les surprises cachées.

Rejoignez Nintendo-Master.com sur nos réseaux sociaux : Twitter, Facebook et Youtube.