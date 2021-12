Arcade Paradise - Créez votre propre salle d'arcade sur Nintendo Switch

Quel amateur de jeux d'arcade n'aurait pas aimé avoir sa propre salle rien qu'à lui ? C'est ce que vous proposera le jeu Arcade Paradise. Attendu au printemps prochain sur Nintendo Switch et consoles Sony, le développeur Nosebleed et Wired Productions viennent d'annoncer que le titre aurait également le droit à une version physique par chez nous, en partenariat avec Just For Games. En attendant la sortie du jeu au printemps 2022, nous vous laissons découvrir le trailer ci-dessous ainsi qu'un descriptif complet.

Des torchons au pognon... littéralement !

Reprenez la laverie et ses corvées ennuyeuses, comme laver les vêtements et sortir les poubelles, et transformez-la en une superbe salle d'arcade avec les jeux les plus cool de la ville qui vous rapporteront beaucoup plus d'argent !

Reprenez la laverie et ses corvées ennuyeuses, comme laver les vêtements et sortir les poubelles, et transformez-la en une superbe salle d'arcade avec les jeux les plus cool de la ville qui vous rapporteront beaucoup plus d'argent ! Insérez une pièce

Plus de 35 jeux d'arcade, chacun possédant son propre gameplay, ses histoires, ses missions et ses meilleurs scores ! Inspiré par 3 décennies de jeux, allant des premiers jeux vectoriels jusqu'à l'ère du 32 bits.

Plus de 35 jeux d'arcade, chacun possédant son propre gameplay, ses histoires, ses missions et ses meilleurs scores ! Inspiré par 3 décennies de jeux, allant des premiers jeux vectoriels jusqu'à l'ère du 32 bits. Le nouvel adversaire

Insérez une deuxième pièce et jouez contre un ami dans des jeux d'arcade coopératifs et compétitifs jusqu'à 4 joueurs en local.

Insérez une deuxième pièce et jouez contre un ami dans des jeux d'arcade coopératifs et compétitifs jusqu'à 4 joueurs en local. Réalisez les meilleurs scores

Faites vos preuves dans tous les jeux, entrez vos initiales, rendez votre jeu d'arcade préféré populaire et téléchargez-le dans les classements en ligne !

Faites vos preuves dans tous les jeux, entrez vos initiales, rendez votre jeu d'arcade préféré populaire et téléchargez-le dans les classements en ligne ! Une bande-son digne d'une collection de cassettes

Des jeux individuels aux chansons des juke-box inspirées des grands titres du début des années 90, la bande-son capture le cœur d'une époque révolue.

Des jeux individuels aux chansons des juke-box inspirées des grands titres du début des années 90, la bande-son capture le cœur d'une époque révolue. La plus belle ère du jeu vidéo

Ah, les années 90... Si ce jeu avait une odeur, ce serait celle des souvenirs. Tout a été recréé avec amour : de la convivialité des arcades jusqu'à l'incroyable sensation d'utiliser les derniers ordinateurs connectés par ligne commutée.

Ah, les années 90... Si ce jeu avait une odeur, ce serait celle des souvenirs. Tout a été recréé avec amour : de la convivialité des arcades jusqu'à l'incroyable sensation d'utiliser les derniers ordinateurs connectés par ligne commutée. Gerald de la Riviera

Doug Cockle (célèbre pour sa voix dans Victor Vran et The Witcher) joue le rôle du père autoritaire d'Ashley. Trop occupé sur la Côte d'Azur pour voir King Wash de ses propres yeux, vous recevrez de nombreux appels de Gerald qui vous partagera ses conseils avisés et vous rappellera constamment de réparer les toilettes.