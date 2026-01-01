Arc System Works annonce un showcase pour le 25 juin 2026

Arc System Works Co., Ltd. a le plaisir d'annoncer la diffusion de l'« ARC SYSTEM WORKS Showcase 2026 », qui présentera les dernières actualités d'Arc System Works, le mercredi 24 juin 2026 à partir 23h00 heure de Paris . Ce stream présentera les dernières informations concernant divers titres développés et édités par Arc System Works. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Youtube de Arc System Works et restez à l'écoute.