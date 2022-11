Aragami 2 - Le guerrier d'élite revient sur Nintendo Switch en version physique et dématérialisée

La licence Aragami reprend du service cette semaine avec la sortie de Aragami 2 sur Nintendo Switch en version physique et dématérialisée. L'intrigue du jeu de Lince Works prend ainsi place 100 ans après les événements du premier jeu sorti en 2016 (et en 2019 sur l'eShop). D'ores et déjà disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch depuis le 10 novembre, la version physique quant à elle sera disponible un peu plus tard le 25 novembre .

Vous êtes l’un des derniers guerriers d’élite de la sorte, l’Aragami. Victimes d’un mal surnaturel qui ronge le corps et dévore l’âme, les Aragami contrôlent l’essence de l’ombre, un pouvoir mystique qui leur donne la faculté de contrôler les ombres. Fort de ce pouvoir, l’Aragami s’engage dans sa quête d’assurer la survie de son village et de libérer les Aragami tenus en esclavage par les armées de l’envahisseur. JOUEZ EN MODE SOLO ET EN CO-OP AVEC VOS AMIS Découvrez le mode campagne et rejoignez l’équipe des assassins en mode jusqu’à 3 joueurs. ENGAGEZ-VOUS DANS DES ACTIONS RAPIDES D’INFILTRATION Gérez vos cachettes et vos pouvoirs avec agilité. Débarrassez-vous des ennemies avec des attaques furtives. LANCEZ-VOUS DANS LE COMBAT DE MANIÈRE TACTIQUE Devenez le maître des combats, gérez toutes les techniques, prenez des risques afin de remporter le combat. CRÉEZ VOTRE PROPRE ASSASSIN DE L’OMBRE Façonnez vos armes et armures, optimisez votre guerrier d’élite via une grande variété de pouvoirs et de capacités d'ombre. PROTÉGEZ LA VALLÉE DE RASHOMON Sauvez votre peuple et mettez fin à la malédiction avant qu’elle ne vous atteigne. Découvrez comment les Aragami sont devenus une légende.

Source : Nintendo