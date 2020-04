Ara Fell Enhanced Edition - Vidéo de gameplay

Disponible depuis le 26 mars 2020 sur l'eShop de la Nintendo Switch, Ara Fell Enhanced Edition est un J-RPG signé Stegosoft Games vous conduisant dans un monde de fantasy en incarnant la jeune Lita, devant luter avec ses amis contre un conflit qui les dépasse complètement. Pour en apprendre davantage sur le jeu, nous vous laissons découvrir ci-dessous la fiche technique du jeu, ainsi que notre vidéo maison couvrant tout le prologue.

À PROPOS DE CE JEU

"Il y a très, très longtemps, les sorciers elfes ont jeté un sort pour sauver de la destruction le monde flottant d'Ara Fell. Au lieu de cela, ils l'ont condamné à tomber du ciel. Par chance, le destin du monde a été placé entre les mains d'une jeune femme. Rejoignez-la, elle et ses amis, qui s'efforcent contre vents et marées de sauver leur patrie, alors que l'heure de la fin approche..."

Ara Fell combine les meilleurs éléments des jeux de rôle de style japonais avec les meilleurs éléments des RPG occidentaux, tout en incluant des éléments de romans visuels et de jeux d'aventure pour créer une expérience vraiment unique. L'atmosphère, l'émotion et la surprise sont au premier plan de l'histoire d'Ara Fell, animée par des personnages profonds et accessibles, chacun ayant son propre passé, ses propres désirs et ses propres motivations pour rejoindre la quête de Lita. Revivez l'âge d'or du RPG avec un jeu qui rend hommage aux grands du passé, tout en traçant sa propre voie.

La nouvelle édition améliorée propose une série d'améliorations, dont un système de combat remanié, de nouvelles classes de personnages et de nouvelles compétences, de nouvelles quêtes secondaires, une interface utilisateur remaniée, un système d'artisanat amélioré, un nouveau système d'enchantement, des rapports d'aspect améliorés, de nouveaux modes de difficulté, une fonction de sauvegarde automatique, l'intégration de Twitch, et bien plus encore !

Caratéristiques :