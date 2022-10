Aquarist - Gérez votre propre boutique d'aquariums sur Nintendo Switch

Amoureux d'animaux marin mais vous n'avez ni le temps ni le budget de posséder l'aquarium de vos rêves ? Aquarist vous propose de vous lancer dans la gestion de votre propre boutique d'aquarium. Disponible au prix de lancement de 7,99€ sur l'eShop, nous vous laissons découvrir le trailer de lancement ci-dessous.

Des défis difficiles - une grande récompense :

Tenir un magasin d'aquariophilie est un vrai challenge ! Les clients vous confieront des tâches difficiles auxquelles vous devrez faire face. En retour, une récompense vous attend. Consacrez-le au développement de votre entreprise - en achetant de nouvelles espèces de poissons, des plantes exotiques, en équipant votre magasin ou en développant vos compétences.

Laissez courir votre imagination :

Créez un aquarium dans lequel chaque poisson voudra vivre. Grâce à la variété d'objets du jeu, vous pouvez mettre en œuvre même les idées les plus folles! Une oasis verte et fleurie ou des bustes bruts et antiques ? Le choix t'appartient.

Recyclage et écologie :

Tout entrepreneur qui se respecte se soucie de son entreprise. La remise à neuf et le traitement des composants de l'aquarium vous permettront d'économiser beaucoup et de prendre soin de l'environnement.

Danse sous-marine :

Nous vous proposons de nombreuses espèces de poissons et de plantes d'eau douce. Votre tâche est de créer un écosystème équilibré et sûr pour les habitants de vos aquariums. Rappelez-vous qu'un léger écart par rapport aux paramètres nécessaires à la survie d'une espèce peut être crucial pour la survie d'une autre.

Une perspective large :

Gérez votre magasin du mieux que vous pouvez! Prenez soin de l'exposition, vendez des projets prêts à l'emploi et effectuez des commandes individuelles. Dans le feu de l'action, n'oubliez pas vos élèves, vous êtes chargés d'assurer leur sécurité, leur tranquillité et leur alimentation.