Après avoir dénoncé des joueuses de Pokémon GO, un voisin s'excuse avec un joli gâteau

C'est une histoire qui est en train de devenir virale- sans mauvais jeu de mot. C'est une maman américaine du nom d'Amy Kellems qui, un peu honteuse, raconte sur son compte Facebook qu'elle recommence depuis peu à jouer avec sa fille à Pokémon Go en restant dans sa voiture. C'est ainsi qu'en sortant de chez elle, elle a été arrêtée par la police qui avait été alertée par plusieurs appels faisant état "d'une voiture suspecte" tournant dans le quartier et s’arrêtant fréquemment... Elle a alors expliqué aux policiers qu'elle ne faisait qu'appliquer les consignes de distanciation sociale avec sa fille et qu'elle vivait ici. La police l'a alors laissé partir et l'histoire aurait pu s'arrêter. On n'en aurait alors sûrement rien su...

Mais quelques jours plus tard, la maman a eu la surprise de recevoir un gâteau d'excuse de la part du voisin qui l'avait "dénoncé" à la police ! Un gâteau avec le message "désolé d'avoir appelé la police pour vous" entouré de plein de Pokémon laissant penser que le voisin est un joueur ou un connaisseur ou peut-être qu'il n'avait pas imaginé que Pokémon GO était la raison pour laquelle la voiture tournait et s'arrêtait dans le quartier !

Retrouvez ci-dessous le post de la maman, Amy Kellems (en anglais)

Source : Facebook