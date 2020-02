Aokana - Four Rhythms Across the Blue cet été sur Nintendo Switch

Visiblement une plateforme de choix pour le genre Visual Novel, les Nintendo Switch occidentales accueilleront dès cet été Aokana - Four Rhythms Across the Blue dans leur ludothèque. Pour en apprendre davantage sur cette histoire mêlant rêves, sports et amour, nous vous laissons visionner le trailer officiel du jeu ci-dessous ainsi qu'un communiqué officiel. A titre informatif, c'est NekoNyanSoft qui s'occupe de la localisation anglaise du titre.

We are very excited to finally be able to share this news with you guys!#Aokana by @sprite_fairys will be released digitally and physically for the #NintendoSwitch and #PS4 via @PQubeGames later this summer! https://t.co/LJ99b8hoh9